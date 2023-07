Calciomercato Milan – Gli arabi insistono per Lukaku: cifre da record!

In questa sessione di calciomercato, molte squadre tra cui il Milan sono interessate a Romelu Lukaku. Ma in Arabia gli offrono tanti soldi

L'attaccante belga Romelu Lukaku è in una situazione tutt'altro che semplice. L'ex Manchester United sembrava ormai ad un passo dall' Inter, ma tutto pare saltato e i rapporti si sono incrinati. I nerazzurri non avrebbero gradito i numerosi contatti con le rivali, principalmente Milan e Juventus e hanno deciso di abbandonare la pista.

L'attuale centravanti del Chelsea è ancora sul taccuino di tutti, non solo in Italia, ma anche in Arabia Saudita dato che potrebbero esserci dei contatti con l'Al-Ahli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questi ultimi offrirebbero ai Blues 50 milioni, mentre per il classe '93 sarebbero pronti 25 milioni a stagione per due anni.