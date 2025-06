Intanto recentemente lo stesso Lorenzo Lucca ha risposto così a precisa domanda sulle voci che lo vedrebbero accostato al Milan: "Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia giocare per la Nazionale e per una squadra di vertice. Ma in questo momento penso solo all'Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall'inizio, quando nessun altro club mi voleva. Sono felice di avere questo rapporto con questo club, che è davvero straordinario".