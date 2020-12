Calciomercato Milan – Lovato piace, ma il Verona spara alto / News

Calciomercato Milan, piace Lovato ma…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lavori in corso per il Milan in difesa. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' i profili in cima alla lista dei rossoneri sono Ozan Kabak e Mohamed Simakan. Occhio però anche a Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona. Paolo Maldini, diverse settimane fa, non ha smentito le voci sul giocatore, che ha definito molto interessante. Lovato continua a piacere, ma non al prezzo fissato dal club scaligero, che chiede 20 milioni di euro per lasciare partire il proprio gioiello.