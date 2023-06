Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, i rossoneri cercano lo sconto

Ruben Loftus-Cheek è il giocatore individuato dal Milan, in questo calciomercato estivo, per colmare una lacuna emersa nel corso dell'ultima stagione. Ovvero, la carenza di muscoli in mezzo al campo: una falla aperta dall'addio a parametro zero di Franck Kessié nell'estate 2022. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola, ricordando come Loftus-Cheek, 191 centimetri di altezza per 90 chilogrammi di peso, in questo senso sia perfetto per il Diavolo.