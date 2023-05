Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Nuovi sondaggi per Loftus-Cheek”

Da quando Franck Kessié, al termine della scorsa stagione, ha lasciato il Milan per accasarsi al Barcellona, la dirigenza del Diavolo ha provato a cercare un mediano con caratteristiche simili che lo sostituisse. Nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, però, questo rinforzo non è arrivato, ma in vista della finestra estiva di trattative si sarebbe individuato il profilo di Ruben Loftus-Cheek, in forza al Chelsea.