Calciomercato Milan – Accordo ad un passo per Loftus-Cheek | News

Il Milan sarebbe ad un passo dall'accordo con Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe arrivare in rossonero nella prossima sessione di calciomercato

Sebbene il calciomercato estivo ancora non abbia aperto i battenti, le varie società sarebbero già al lavoro per concludere alcune trattative. Il Milan, ad esempio, sarebbe già arrivato ad un accordo per Daichi Kamada, che a meno di cambi drastici dovrebbe svolgere le visite mediche di rito all'inizio della prossima settimana.