Calciomercato Milan – Loftus-Cheek e Reijnders i mediani più seguiti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, in questa sessione estiva di trattative, i rossoneri proveranno a prendere ben quattro centrocampisti. E, a questo proposito, i due giocatori più seguiti dal Diavolo, per una questione di gusti, costi ed opportunità, sono Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.