Calciomercato Milan, capitolo Loftus-Cheek: pronti 15 milioni più bonus

Come riportato da SportMediaset, il Milan vorrebbe accelerare sulla trattativa per Loftus-Cheek e sarebbe pronto ad offrire 15 milioni

Secondo quanto riportato da SportMediset, su Italia Uno, il Milan , che deve rinforzarsi nel reparto di centrocampo soprattutto dopo il grave infortunio di Ismael Bennacer , starebbe cercando di accelerare per Ruben Lofuts-Cheek in uscita dal Chelsea . La richiesta iniziale del Chelsea è di 25 milioni di euro , con i rossoneri che vorrebbe abbassarla e sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 15 milioni più bonus .

In caso di accordo, prima di formalizzarlo, il Milan dovrebbe liberare uno slot da extracomunitario: a lasciare i rossoneri potrebbe essere il giovane portiere Devis Vasquez, e a quel punto Antonio Mirante potrebbe prolungare per un altro anno e fare il terzo portiere alle spalle di Maignan e di Sportiello.