Calciomercato Milan – Loftus-Cheek, acquisto approvato da Pioli

Dopo Daichi Kamada sarà Ruben Loftus-Cheek il prossimo acquisto del Milan nel calciomercato estivo. Su questo ha scommesso 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi ha un accordo di massima con il giocatore e le due società, come noto, hanno storici rapporti. Un'intesa tra rossoneri e Chelsea, pertanto, è più che possibile.