Calciomercato Milan – Kamada, chiusura entro una settimana: i dettagli

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola Daichi Kamada sarà quasi certamente il primo annuncio del Milan per il calciomercato estivo. L'intermediario dell'operazione, Giuseppe Bozzo, ieri è stato a 'Casa Milan' per discutere gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista offensivo giapponese, classe 1996, alla corte di Stefano Pioli.