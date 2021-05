Calciomercato Milan – L’offerta della Juventus a Donnarumma: i dettagli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: la Juventus sembra pronta a 'comprare' Gigio Donnarumma dal suo entourage. Ecco in che modo

Mino Raiola , agente di Gigio Donnarumma , sta cercando di portare il suo assistito dal Milan alla Juventus . Qualora il trasferimento avvenisse nel corso della prossima sessione di calciomercato , sarebbe a parametro zero . Questo perché il contratto di Donnarumma con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno .

Il Milan ha offerto a Donnarumma un contratto pluriennale a 8 milioni di euro netti a stagione. Una proposta (destinata non essere modificata al rialzo) che il ragazzo ed il suo entourage, finora, non hanno accettato. Il perché lo ha spiegato 'Il Giornale' in edicola questa mattina, rivelando, nei fatti, qual è, al contrario, l'offerta della Juventus per mettere le mani sul cartellino del portiere della Nazionale Italiana.