Calciomercato Milan – Lo Strasburgo non vende Simakan | News

Calciomercato Milan: Simakan, sfuma il passaggio in rossonero?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il trasferimento di Mohamed Simakan dallo Strasburgo al Milan potrebbe non concretizzarsi in questa sessione invernale di calciomercato. Lo ha riferito ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Il club alsaziano, infatti, avrebbe rifiutato l’offerta di 15 milioni di euro (bonus inclusi) presentata dal Milan per Simakan. Sarebbe stata decisiva la ‘resistenza’ del tecnico dello Strasburgo, Thierry Laurey.

Quest’ultimo, infatti, non vorrebbe rinunciare al perno della sua retroguardia in una stagione che, per lo Strasburgo, si sta rivelando davvero complicata (quartultimo posto in Ligue 1, alle soglie della zona retrocessione).

Lo Strasburgo, quindi, sarebbe sì, pronto, a cedere Simakan, magari proprio al Milan. Ma non prima della prossima estate. Calciomercato Milan: nuovo difensore, Maldini beffa il Liverpool? Vai alla news >>>