Calciomercato Milan – Lo ha scaricato anche Pioli! Cessione vicina / News

Ultime Calciomercato Milan: Pioli apre alla cessione di Paquetà

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un mercato partito nel migliore dei modi e che in casa Milan vorrebbero chiudere anche meglio. Tutto bloccato, però, per il momento. La “colpa” è di Paquetà, classe 1997, che i rossoneri vorrebbero cedere, ma che nessuno sembra interessato ad acquistare. L’ex Flamengo non rientra più nei piani tecnici di Stefano Pioli, che ha già dato il suo benestare alla partenza. Per ora, però, il Milan ha ricevuto soltanto alcune richieste di informazioni per il brasiliano e nessuna offerta concreta. Per cedere Paquetà il Diavolo chiede almeno 20 milioni di euro. Insomma, i rossoneri sarebbero anche disposti a fare una leggera minusvalenza. La pista Fiorentina si è raffreddata, mentre resta calda l’opzione Lione. Il Barcellona è sul punto di acquistare Memphis Depay per 44 milioni. Una volta ceduto, i francesi potrebbero reinvestire parte della somma per acquistare il brasiliano dal Milan per consegnare Paquetà a Rudi Garcia. Quella francese sembra essere l’unica squadra realmente interessanta, nonostante, negli ultimi giorni, Real Betis e Valencia sembra si stiano informando sulla situazione. Se si riuscisse a cedere il numero 39, allora si potrebbe puntare a nuovi rinforzi. Il Milan vuole un nuovo centrocampista e un nuovo difensore centrale. Per quanto riguarda la difesa il preferito resta sempre Nikola Milenkovic della Fiorentina. Ma l’operazione, al momento, non sembra fattibile. Con i soldi di Paquetà (e di Rade Krunić, che partirà con destinazione Friburgo dopo il match di Europa League contro lo Shamrock Rovers), il Milan potrebbe però migliorare la propria offerta per Milenkovic. E, perché no, avviare una trattativa più complessa con la Fiorentina al fine di includere anche Federico Chiesa, che ne diventerebbe di fatto l’erede.

