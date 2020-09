Calciomercato Milan – Krunic, probabile cessione per fare cassa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Non soltanto Lucas Paquetá sulla lista dei cedibili del Milan, ma anche Rade Krunic. Rischia di durare, infatti, appena una stagione (con 18 presenze totali ed appena 709′ sul terreno di gioco) l’esperienza del centrocampista bosniaco con la maglia rossonera.

Krunic piace a Torino e Friburgo

Il Milan, così come con la cessione di Paqueta, intende fare cassa anche con la partenza di Krunic. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Krunic piace al Torino di Marco Giampaolo, che lo ha allenato in rossonero e, precedentemente, anche all’Empoli. Chi, però, ha finora fatto sul serio è il Friburgo.

Offerta di 8 milioni dalla Germania per Krunic

La compagine della Bundesliga tedesca, infatti, ha offerto 8 milioni di euro per il numero 33 rossonero. Krunic, nel bilancio del Milan, è iscritto per poco più di 6 milioni di euro. Pertanto, in caso di una sua cessione a quella cifra, il Milan, lasciandolo partire, genererebbe anche una piccola plusvalenza nei propri conti.

Maldini e Massara frenati nel cedere Krunic: i motivi

I rossoneri stanno valutando, al momento, le tempistiche dell’operazione. Cedere Krunic adesso, infatti, senza avere prima acquistato un altro centrocampista, sta frenando la risposta di Paolo Maldini e Frederic Massara alla proposta dei tedeschi di Christian Streich.

Vietato aspettare troppo, altrimenti …

Tuttavia, qualora il Milan dovesse tirarla alle lunghe con il Friburgo perché prima vorrebbe avere la certezza di fare l’Europa League, rischierebbe di perdere questa offerta. DIFESA: MILAN IN PRESSING PER IL NUOVO CENTRALE. ECCO CHI VUOLE IL DIAVOLO >>>