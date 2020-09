Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: il nodo è la clausola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il rinnovo del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma con il Milan non sembra essere in discussione. Lo ha riferito ‘Sport Mediaset‘, che ha anche sottolineato come non sembra corrispondere a verità la fantomatica richiesta di 10 milioni di euro di stipendio netti a stagione da parte dell’agente Mino Raiola per il suo assistito.

Donnarumma, una clausola nel suo nuovo contratto?

Il nodo, semmai, del nuovo accordo tra Donnarumma (che vuole restare al Milan) ed il club di Via Aldo Rossi (che vorrebbe blindarlo per il futuro), è rappresentato dalla clausola rescissoria che Raiola vorrebbe inserire nel contratto del portiere classe 1999. Il procuratore, infatti, vorrebbe che il suo assistito si possa liberare a 50 milioni di euro nell’estate 2021 qualora il Milan non centrasse la qualificazione in Champions League al termine di questa stagione.

Clausola per Gigio, Milan contrario all’idea

Il Milan, però, non è d’accordo sulla questione. Ci sarà, dunque, da negoziare e da lavorare per arrivare alla tanto sospirata firma del nuovo contratto di Donnarumma. LEGGI QUI LE PAROLE DI ROCCO COMMISSO SUL FUTURO DI FEDERICO CHIESA >>>