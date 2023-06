Calciomercato Milan – Il Lione si unisce alla corsa per Pulisic

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Milan avrebbe un'altra concorrente per la corsa all'acquisto di Christian Pulisic . Si tratterebbe, infatti, del Lione , con la squadra francese che riterrebbe l'esterno americano come una priorità per questa sessione estiva di calciomercato.

Il Lione, che non è riuscito a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, starebbe cercando un colpo di mercato in grado di ravvivare una piazza sconfortata dai risultati dell'ultima stagione. Per questo motivo, il club della Ligue 1 avrebbe individuato in Pulisic il profilo perfetto per la rosa allenata da Laurent Blanc.