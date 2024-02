Calciomercato Milan – Lindelof piace per l’estate: ecco la strategia rossonera

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan avrebbe potuto acquisire un altro difensore oltre a Matteo Gabbia e Filippo Terracciano. Alla fine, però, non è stata colta l'opportunità, ma un arrivo potrebbe esserci in estate. Simon Kjaer , infatti, non sarebbe certo di rimanere in rossonero e contemporaneamente si parla dell'interesse del Bayern Monaco per Fikayo Tomori. E questo potrebbe spingere il Diavolo a muoversi per un innesto.

Come riferito da 'TeamTALK', portale inglese, il Milan sarebbe interessato a Victor Lindelof, già seguito a più riprese in sessioni di calciomercato passate, e il suo sarebbe un nome molto caldo per l'estate. Un trasferimento in rossonero gli darebbe la possibilità di sgomitare per un posto da titolare. Ancora, però, il Manchester United non avrebbe fissato un prezzo per lasciarlo partire.