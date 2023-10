Calciomercato Milan – Lindelöf: “Voglio rimanere al Manchester United”

Nelle ultime settimane al Milan è stato accostato il nome di Victor Lindelöf per le prossime sessioni di calciomercato. In merito alla questione si è espresso lo stesso difensore svedese a 'Fotbolls Kanalen', che ha rivelato di trovarsi molto bene al Manchester United e di voler rinnovare. Ecco le sue parole.

Le parole di Victor Lindelöf sul suo futuro

"Ho un anno opzionale e c’è una scadenza. Quando esattamente non lo so. Ma è molto probabile che venga attivato. Assolutamente voglio restare. Mi diverto molto. Sto entrando nel mio settimo anno nel club. Mi sento bene e la famiglia sta bene. È un club che mi piace molto e che amo rappresentare. Non è stato un inizio di stagione perfetto, se lo dici tu. Ma è stato molto bello aver ottenuto una vittoria alla fine e questo ci ha dato un po’ di respiro. Non siamo troppo indietro. Ma non è assolutamente un inizio di stagione ottimale". Milan, le ultime sulla trattativa per il rinnovo di Maignan >>>