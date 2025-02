Calciomercato Milan, l’ex Simic cambia già squadra? L’indiscrezione

Jan-Carlo Simic , classe 2005 , difensore centrale serbo di origine tedesca trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo dal Milan all' Anderlecht per 3 milioni di euro più il 20% di un'eventuale, futura rivendita . Il giovane difensore potrebbe cambiare subito squadra con una squadra turca che lo starebbe cercando, ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, Simic lascia subito l'Anderlecht? Ecco dove potrebbe giocare

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile destino di Jan-Carlo Simic, ex capitano del Milan Primavera passato in estate all'Anderlecht. Viste le difficoltà per arrivare a Saba Goglichidze (giocatore che in prospettiva piacerebbe anche al Milan) dell'Empoli, si legge, il Galatasaray avrebbe virato sull'ex difensore rossonero. Il giovane difensore potrebbe quindi cambiare subito squadra, dove troverebbe un altro ex rossonero, Alvaro Morata. L'ex attaccante del Milan è passato da pochissimo alla squadra turca facendo spazio a Santiago Gimenez nel Milan.