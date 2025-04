Calciomercato Milan, Leverkusen in vantaggio per Thiaw. E il Bayern...

Calciomercato Milan , Malick Thiaw potrebbe essere in bilico. Secondo gli ultimi rumors, il difensore tedesco potrebbe partire in estate insieme a Fikayo Tomori, con Matteo Gabbia e Pavlovic più sicuri di restare al Diavolo. Sul giocatore ci sarebbe il pressing delle squadre della Bundesliga come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen . Ecco le ultime novità importanti.

Calciomercato Milan, Thiaw verso il Bayer Leverkusen? Posizione di vantaggio

Secondo quanto riportato da Christian Falk, giornalista esperto di calciomercato e di Bayern Monaco, Vincent Kompany, allenatore della squadra tedesca, era presente alla partita di Coppa Italia tra Inter e Milan per visionare da vicino i nerazzurri, avversari in Champions League. Malick Thiaw sarebbe nella lista del Leverkusen e sarebbe un obiettivo più concreto come possibile successore di Jonathan Tah. L'interesse del Bayern Monaco, si legge nel pezzo pubblicato su cfbayerninsider.com, non sarebbe così concreto. Il Leverkusen sarebbe in una posizione di vantaggio per Thiaw.