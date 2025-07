Calciomercato Milan, Leoni: spunta la Juventus. E la valutazione ...

La Juventus lancia la corsa a Giovanni Leoni. Scrive così 'Il Corriere dello Sport'. Il difensore avrebbe stregato Tudor, ma ci sarebbe molta concorrenza in questa sessione di calciomercato: all’Inter c’è Christian Chivu, che lo ha già potuto allenare proprio in Emilia. I nerazzurri avrebbero la carta Sebastiano Esposito. E ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe pensare a Leoni in caso di cessioni importanti in difesa.