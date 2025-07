Calciomercato Milan, Leoni? Solo con una cessione. E il Parma chiede …

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano con il loro lavoro per dare a Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile nel minor tempo possibile. Nella prima fase estiva, il Diavolo si è concentrato molto sul centrocampo, ma non sarà l'unico reparto da rinforzare. La dirigenza del Milan dovrà lavorare anche in attacco e in difesa. Per quanto riguarda i centrali difensivi, tutto potrebbe dipendere dalle mosse in uscita dei rossoneri.