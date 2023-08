Calciomercato Milan – Difensore, spunta Lenglet: ecco quanto costa

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan, si è soffermata sulla difesa. Ricordando come, attualmente, il Milan abbia - come centrali - Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. In più, ovviamente, Simon Kjær (che, però, ha 34 anni compiuti) e il quinto è Mattia Caldara, in uscita dai rossoneri.