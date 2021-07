Calciomercato Milan – Leao si gioca la permanenza in rossonero

Il calciomercato in uscita del Milan prosegue e anche Leao è in bilico: il portoghese deve dimostrare a Pioli di essere utile alla causa

Il Milan valuta qualche cessione durante questa sessione di calciomercato e Rafael Leao non può dormire sonni sereni. Il portoghese è reduce da una stagione non brillante con la maglia del Diavolo e quindi non è più incedibile: con la giusta offerta, Paolo Maldini e Ricky Massara valuterebbero la cessione.

L'edizione odierna di Tuttosport fa sapere che Stefano Pioli si aspetta molto dal giovane attaccante in queste prime amichevoli estive. Viste le assenze di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic , spetterà a Leao guidare l'attacco rossonero: il numero 17 dovrà dare il meglio di sé per dimostrare di essere utile alla causa.

Nelle scorse settimane, alcune squadre hanno mostrato interesse per il giocatore, tra cui il Marsiglia: il club di via Aldo Rossi valuta il portoghese almeno 25 milioni, ma attualmente nessuno offre questa cifra. Il calciomercato del Milan è ancora lungo e Leao non può rilassarsi troppo. Milan, offerta per Luis Alberto: tutti i dettagli >>>