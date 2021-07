Calciomercato Milan – Tre contropartite possibili per Luis Alberto

Luis Alberto, fantasista della Lazio, interessa al Milan per questo calciomercato estivo. Ecco chi potrebbe finire nella Capitale per lui

Il Milan , a fari spenti, sta cominciando a pensare di acquistare Luis Alberto in questa sessione invernale di calciomercato . Lo ha riferito 'Sport Mediaset'. Secondo il collega Claudio Raimondi, infatti, Luis Alberto, che ha raggiunto il ritiro biancoceleste di Auronzo di Cadore, ha davanti a sé due strade. O chiarisce definitivamente i contrasti con la Lazio, oppure chiede di andare via.

Al momento, ha evidenziato, non c'è una trattativa avviata tra Lazio e Milan per la cessione di Luis Alberto ai rossoneri. Bisognerà, però, prestare attenzione a qualsiasi sviluppo della vicenda. Il club di Claudio Lotito, per privarsi del fantasista andaluso, classe 1992, chiede tra i 45 ed i 50 milioni di euro.