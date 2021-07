Calciomercato Milan – Il Marsiglia piomba su Leao: ecco l’offerta

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan durante questa sessione di calciomercato: il Marsiglia prepara l'offerta da presentare ai rossoneri

Il calciomercato del Milan prosegue anche in uscita e si valuta anche la cessione di Rafael Leao . Il portoghese è reduce da una stagione piuttosto altalenante, nella quale ha alternato buone e cattive prestazioni. Paolo Maldini e Ricky Massara stanno valutando il futuro dell'attaccante: per una buona offerta, Leao può partire.

Nei giorni scorsi, si è parlato di un interessamento da parte dell'Everton e del Borussia Dortmund, ma nelle ultime ore prende quota l'ipotesi Marsiglia. Il club francese sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro al Milan per il cartellino del portoghese. L'offerta potrebbe non soddisfare il club di via Aldo Rossi: il numero 17 viene valutato circa 30 milioni, quindi i francesi dovranno necessariamente alzare la proposta.