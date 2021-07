Calciomercato Milan – Rafael Leao rifiuta l’Everton, ma spunta l’alternativa

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato. Il portoghese ha rifiutato l'Everton, resta in piedi un'altra pista

Carmelo Barillà

Rafael Leao potrebbe salutare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il portoghese piace a diversi club all'estero. Un rendimento altalenante nelle sue prime stagioni in rossonero lo ha reso un calciatore con il quale i rossoneri potrebbero far cassa.

La sua cessione, al momento, non è una priorità, ma le prime offerte sono pervenute e potrebbero far cambiare idea ai dirigenti del Diavolo. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', Leao avrebbe rifiutato l'Everton come possibile destinazione. La soluzione Toffees non convince l'ex Lille.

Ma potrebbe non essere finita qui. Sono tanti i club interessati. Tra questi c'è anche il Borussia Dortmund, squadra che negli ultimi anni si è distinta per l'abilità nel saper valorizzare i giovani. I gialloneri, a differenza dell'Everton, avrebbero il gradimento di Leao, ma al momento non hanno presentato alcuna offerta ufficiale.

Per far sì che Leao lasci il Milan durante questa sessione di calciomercato la richiesta rossonera è di 30 milioni di euro. Qualora il BVB dovesse farsi avanti con una proposta del genere i rossoneri si metterebbero a discuterne. Intanto Rafael Leao è pronto ad unirsi al ritiro dall'8 luglio. Sarà, infatti, uno dei pochi centravanti agli ordini di Stefano Pioli a Milanello. In attesa di novità dal mercato.