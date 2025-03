Calciomercato Milan, Leao sempre nella lista del Barcellona: le ultime

Calciomercato Milan, Rafael Leao potrebbe essere uno dei sacrificati da parte della dirigenza rossonera? In caso di mancata qualificazione in Champions League (allo stato attuale molto difficile), il Diavolo potrebbe cambiare tantissimo in estate e non ci sarebbe nessuno di incedibile, compresi i big che hanno deciso il 19esimo Scudetto della storia rossonera. Theo Hernandez, Rafael Leao e Maignan, secondo le ultime di calciomercato, potrebbero partire in caso di offerte adeguate. Per il portoghese si è parlato spesso di Barcellona.