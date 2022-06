Calciomercato Milan – Leao, c’è voglia di rinnovo: a luglio si decide

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, in questo momento in vacanza, è in giro per il mondo. Ieri, ad esempio, era alle sfilate di Parigi in quanto appassionato di moda, come testimonia il fatto di aver creato un proprio brand 'Son is Son'. Terminate le vacanze, Leao si aggregherà al ritiro di Milanello qualche giorno dopo i calciatori che non sono stati impegnati con le Nazionali.