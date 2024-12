Calciomercato Milan – Lo United punta Leao? Ecco l’asso nella manica

Il Manchester United sarebbe molto interessato anche a Rafael Leao. La carta per convincere il Milan sul calciomercato?

Secondo quanto riferito da teamtalk, il Manchester United sarebbe disposto a vendere Marcus Rashford il prossimo anno e l'attaccante potrebbe avere una serie di potenziali pretendenti nelle prossime sessioni di calciomercato . Il club inglese, si legge, potrebbe fare partire il suo attaccante per circa 40 milioni di sterline . Il sito parla di una serie di squadre che potrebbero essere molto interessati all'attaccante inglese. Tra queste ci potrebbe essere anche il Milan . Ecco come.

Calciomercato Milan - Rashford pedina di scambio? Lo United punta Leao

Secondo quanto riferito, il Manchester United sarebbe molto interessato anche a Rafael Leao. L'attaccante portoghese sta vivendo un grande periodo con il Milan. Ricordiamo che ha nel contratto una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Per questo gli inglesi potrebbe inserire Rashford per abbassare le richieste di calciomercato del Milan. Ovviamente solo solamente rumors per il momento. Leao resta tra gli incedibili del Milan di Paulo Fonseca.