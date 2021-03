Milan-United, Solskjaer: “Rashford? Ecco perché l’ho sostituito”

Ole Gunnar Solskjaer, manager dei 'Red Devils', ha parlato in conferenza al termine di Milan-Manchester United di Europa League

Ole Gunnar Solskjaer , tecnico dei 'Red Devils', ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Manchester United , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League svoltasi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni:

"Quando si vince in uno stadio del genere ci si sente bene, i primi minuti sono stati buoni poi abbiamo pasticciato. Nella ripresa le cose sono andate bene".

Ancora una volta porta inviolata per il Manchester

"Sono felice per il salvataggio, poi abbiamo tenuto bene ed è la base per arrivare alla fine".

"E’ stato fuori per sei settimane, ha lavorato molto ma nel calcio non funziona così, non poteva fare più di 45 minuti, ma il suo ritorno è una buona notizia".