Calciomercato Milan – Rafael Leao, forte interesse del Manchester City

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao sarebbe finito nel mirino del del Manchester City. Ecco le novità sul portoghese

In realtà noi di Pianetamilan.it ve lo avevamo anticipato in tempi non sospetti. Vi avevamo parlato sia del fatto che Leao fosse finito nel mirino del Manchester City e sia che il rinnovo non fosse così scontato come poteva sembrare. Per questi motivi, se il Milan non dovesse trovare un accordo con il giocatore, l'ipotesi Guardiola diventerebbe molto concreta. In ogni caso, al momento, la priorità del Diavolo è quella di tenere Rafa. Milan, non solo Sanches: ecco il 'piano B'! Le ultime news di mercato >>>