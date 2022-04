Calciomercato Milan – Leao, la verità sul rinnovo che non c’è | PM News

Rafael Leao, spina nel fianco del Milan in vista del calciomercato estivo. Il tanto decantato rinnovo di contratto potrebbe non esserci

Daniele Triolo

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao rischia di diventare una spina nel fianco del Milan in vista del calciomercato estivo. Questa mattina 'Repubblica' ha ricordato come il prolungamento del contratto dell'attaccante portoghese, classe 1999, che sembrava scontato qualche tempo rischi di non arrivare mai.

In realtà, noi di 'PianetaMilan.it' già vi avevamo anticipato le difficoltà sul rinnovo del contratto del numero 17 del Diavolo. Lo avevamo fatto in una video-notizia dello scorso 15 marzo. Già infatti eravamo venuti a conoscenza della frenata nei negoziati tra il club di Via Aldo Rossi e Jorge Mendes, procuratore di Leao, per il nuovo e sospirato accordo.

Andiamo con ordine. Milan e Mendes hanno intavolato una trattativa di calciomercato per il rinnovo del contratto di Leao, il cui accordo attuale scadrà il 30 giugno 2024, fino al 30 giugno 2026. Al contempo, lo stipendio dell'esterno offensivo rossonero, autore, in stagione, di 11 gol e 6 assist in 35 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, sarebbe quasi triplicato.

Leao, che ora percepisce 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con il nuovo contratto ne avrebbe presi 4 più bonus. Poi, però, già un mese fa c'è stato un brusco stop alle trattative. Il perché non è dato saperlo. Ma, a quanto sembra, l'agente del talento di Almada avrebbe ricevuto delle manifestazioni di interesse da PSG in Ligue 1 e Manchester City in Premier League.

Si tratta di due dei club più ricchi al mondo. I quali, presumibilmente, hanno allettato tanto Mendes quanto lo stesso Leao. Naturalmente, con proposte di stipendio molto più alte (6 milioni di euro netti a stagione) rispetto a quanto gli garantirebbe il Milan per le prossime quattro annate. Che può succedere adesso? Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: il Diavolo vorrebbe andare avanti con Leao, rinnovando l'accordo e adeguando il suo contratto.

Il club rossonero giudica il calciatore lusitano uno dei talenti più fulgidi del panorama calcistico europeo e, pertanto, vorrebbe blindarlo nel presente e nel futuro. Chiaramente, però, qualora dovesse trovare un muro dinanzi a sé in fase di trattativa, eretto dall'entourage del giocatore o anche dal calciatore stesso, a qual punto il Milan farebbe logicamente di necessita virtù. E, soltanto in quel caso, prenderebbe in esame una cessione di Leao al miglior offerente.

'Repubblica', questa mattina, parlava di una cifra per la sua partenza fissata in 90 milioni di euro. Non sappiamo se corrisponde a verità. In base, però, alle nostre informazioni, possiamo dirvi una cosa. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara non si siederanno al tavolo di un'eventuale trattativa con un altro club per meno di 70 milioni di euro. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

