Calciomercato Milan – Leao, salta il rinnovo? Il Diavolo fissa il prezzo

Daniele Triolo

Rafael Leao potrebbe diventare una spina nel fianco del Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Almeno questo è quello che si evince leggendo ciò che ha scritto il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina, secondo cui Stefano Pioli, tecnico rossonero, sarebbe preoccupato dal 'caso Leao'.

Il rinnovo del contratto dell'attaccante portoghese, che sembrava scontato, infatti non lo sarebbe più (COSÌ COME VI AVEVAMO ANTICIPATO NOI DI 'PIANETAMILAN' UN MESE FA). E non c'entrerebbe granché il contenzioso aperto con lo Sporting Lisbona (appello fissato al 17 maggio prossimo, n.d.r.), che pretende il pagamento, da Leao e dal suo ex club, il Lille, di una ventina di milioni di euro per la rescissione unilaterale del contratto del giocatore con i 'Leões', avvenuta nel 2018.

L'impressione, secondo il quotidiano generalista, è che i 4 milioni di euro di stipendio netto annuale (più bonus) offerti dal Milan fino al 30 giugno 2026 non siano sufficienti. Servirebbe, quindi, per arrivare alla fumata bianca, un rilancio da parte del club di Via Aldo Rossi. Rilancio che, al momento, ancora non ci sarebbe stato e che non è detto che ci sarà.

Per 'Repubblica', ad ogni modo, chi vorrà strappare Leao al Milan nel calciomercato estivo 2022 dovrà sborsare non meno di 90 milioni di euro. Questo, infatti, sarebbe il prezzo fissato dal Diavolo per privarsi del suo numero 17, autore, finora, di 11 gol e 6 assist in 35 partite stagionali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

