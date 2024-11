Rafael Leao potrebbe trasferirsi dal Milan al Barcellona e questo potrebbe avvenire attraverso un clamoroso scambio. Dell'interesse dei blaugrana si è parlato a lungo nel corso della sessione estiva di calciomercato, così come si è detto che il lusitano è sempre stato intenzionato a rimanere in rossonero. E lo stesso Giorgio Furlani ha espressamente dichiarato che il classe 1999 non sarebbe mai partito in estate neanche a fronte di clamorose offerte. Le cose, però, potrebbero cambiare e già questa mattina il 'Mundo Deportivo' in prima pagina parlava della possibilità di intavolare questo affare.