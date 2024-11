Calciomercato Milan - Leao, Mendes si muove: Barcellona e valutazione. Ecco i dettali

Come riportato da calciomercato.com, la valutazione di Leao sarebbe in picchiata: ad oggi varrebbe tra i 50 e i 60 milioni. Nulla rispetto la clausola da 175 milioni presente nel contratto. Squadre dall'Arabia Saudita e il Barcellona avrebbe manifestato il proprio interesse per il portoghese. Per la pista blaugrana si starebbe muovendo il super agente Jorge Mendes in prima persona. Il portoghese è molto vicino sia al presidente dei catalani che al papà di Leao. Un lavoro in previsione dell'estate, non per gennaio, visto la disponibilità economica del Barcellona. Sul versante Leao qualcosa inizia a muoversi, vedremo cosa deciderà il Milan. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, tanti segnali d'allarme: fase difensiva deficitaria. Restano dubbi