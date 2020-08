Calciomercato Milan – Le ultime su Ibrahimovic, Bakayoko ed Aurier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Milan. Ieri, durante il summit a ‘Casa Milan‘ tra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara è stato stabilito che il dossier di Zlatan Ibrahimovic è da chiudere entro la fine di questa settimana.

Il Milan, infatti, vuole arrivare al raduno di lunedì prossimo a Milanello con la firma dello svedese sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021. L’offerta di 5,5 milioni di euro netti per il quasi 39enne Ibrahimovic è stata ritenuta congrua dalla dirigenza. Pertanto, non ci sarà alcun ritocco alla proposta per il bomber nativo di Malmö.

Questo, nonostante la richiesta di 7 milioni di euro netti richiesti da Mino Raiola per il suo assistito: la distanza non è tale da mettere a repentaglio, però, la permanenza di Ibrahimovic al Milan. L’affare si può concludere a 6 milioni di euro più uno di bonus. Il Milan, per il quale non trova conferme la voce di un interesse per Diego Costa, in uscita dall’Atlético Madrid, vuole impostare la sua campagna acquisti potendo contare su Zlatan.

Insieme a lui, infatti appare quasi certo il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Il Diavolo ha già l’accordo con il ragazzo sull’ingaggio. Manca quello con i londinesi che continuano a chiedere 25 milioni di euro per il centrocampista francese. L’operazione che il Milan vuole impostare con i ‘Blues‘ è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Per Serge Aurier del Tottenham, invece, ci vorranno 15 milioni di euro per convincere José Mourinho a privarsene. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI DI STEFANO PIOLI SUL MERCATO ROSSONERO >>>