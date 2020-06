Calciomercato Milan – Le inglesi tornano all’assalto di Kessie: il punto

MERCATO MILAN – “Al Milan mi sento a casa”. Così Frank Kessie nei giorni scorsi ha provato ad allontanare definitivamente le voci di mercato che lo vedono costantemente in uscita dai rossoneri ad ogni sessione estiva o invernale. Eppure l’ivoriano è da 3 anni un punto fermo della squadra, nonostante siano cambiati dirigenti, allenatori e addirittura proprietà (Frank, infatti, è arrivato con la presidenza di Yonghong Li).

Le indiscrezioni sul suo conto, tuttavia, non si placano e Tuttosport, questa mattina in edicola, riporta dell’interessamento acceso di almeno due club della Premier League: Everton e Newcastle. I primi, guidati dall’ex rossonero Carlo Ancelotti, devono fare i conti con un reparto falcidiato dagli infortuni – su tutti Andre Gomes e Gbamin – mentre il secondo con la nuova proprietà ha tanta voglia di investire. Il Newcastle, per altro, confermerebbe la voce data a noi in esclusiva da Patrick Juillard, giornalista francese, alcune settimane fa.

Il futuro dell’ivoriano ex Atalanta verrà definito solamente con l’arrivo di Ralf Rangnick che valuterà al meglio il ragazzo se potrà adattarsi al suo stile di gioco o meno. In caso contrario, sembra da scartare l’ipotesi scambio Kessie-Milik, col polacco – riporta Tuttosport – più vicino alla Juventus. Il dirigente tedesco a centrocampo sembra abbia un obiettivo primario: ecco di chi si tratta>>>

