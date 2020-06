Calciomercato Milan – Rangnick vuole a tutti i costi Szoboszlai: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Sport Mediaset fornisce gli ultimi aggiornamenti relativi a Dominik Szoboszlai, oggetto del desiderio di diverse squadrE italiane e europee tra cui il Milan.

Su di lui in particolare c’è la Lazio, ma Szoboszlai è il primo obiettivo di Ralf Rangnick. Il tedesco, infatti, avrebbe messo in cima alla propria lista degli acquisti l’ungherese, che ha comunque già diverse proposte, in particolare in Inghilterra e in Germania.Il Milan sta cercando di impostare una trattativa con il Salisburgo, ma il club austriaco chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire. L’obiettivo di Ivan Gazidis è quello di abbassare il prezzo, senza però rischiare di arrivare alla rottura totale della trattativa

Un altro ostacolo è invece rappresentato come detto dalla Lazio, che segue Szoboszlai da diverso tempo, con Lotito e Tare che hanno tutta l'intenzione di portarsi a casa il giocatore e bruciare la concorrenza. La sensazione è che alla fine sarà un testa a testa tra i due club, a meno di nuovi colpi di scena.