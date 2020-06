Verso Lecce-Milan, le probabili formazioni: Rebic ancora centravanti

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante l’espulsione dopo 15 minuti contro la Juventus, sarà ancora Ante Rebic a sostituire Zlatan Ibrahimovic contro il Lecce, gara in programma lunedì prossimo.

Per il resto, Pioli riproporrà il consueto 4-2-3-1. Sulla trequarti Castillejo a destra (al posto di Paqueta), Calhanoglu al centro e Bonaventura a sinistra, mentre in mediana ci saranno Bennacer e Kessie. In difesa l'unico dubbio: più Conti che Calabria a destra. A sinistra Theo Hernandez ovviamente è inamovibile, così come la coppia centrale composta da Kjaer e Romagnoli (visto gli infortuni di Musacchio e Leo Duarte). Ibrahimovic proverà a tornare il 28 contro la Roma. Ancora panchina per Rafael Leao.