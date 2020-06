PM – Juillard: “Kessie? Lo vedo in Inghilterra: Newcastle o West Ham”

ESCLUSIVA PM– E’ intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it, il giornalista francese di Football365.fr Patrick Juillard: ecco cosa ci ha detto sul futuro di Franck Kessie. “Io lo vedo che tenterà fortuna in Premier League. Non credo che Kessie sia abbastanza “di alto profilo” per il PSG. Dato che Kessie è ora un giocatore di Serie A di grande esperienza, lo vedo iniziare una nuova avventura in Inghilterra, dove le sue qualità fisiche, la sua attività a centrocampo e il suo profilo “box-to-box” potrebbero attrarre club di livello medio come il Newcastle (che dovrebbe investire ingenti somme di denaro la prossima estate) o il West Ham“, ha rivelato il giornalista transalpino.

