Calciomercato Milan – Le cifre dell’acquisto di Roback dall’Hammarby

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha rivelato la cifra spesa dal Milan per acquistare Emil Roback, classe 2003, giovane attaccante svedese, dall’Hammarby, club di cui è socio il totem rossonero Zlatan Ibrahimović.

Il club di Via Aldo Rossi ha speso per Roback, che l’altro ieri ha svolto le visite mediche a Milano e, successivamente, ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2023 con il Milan, un milione di euro più 200mila euro di bonus. CONOSCIAMOLO UN PO’ MEGLIO IN QUESTO APPROFONDIMENTO >>>