Calciomercato Milan – La Lazio prende Reina: cifre e dettagli dell’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha confermato l’operazione a sorpresa. Pepe Reina, classe 1982, rientrato al Milan dal prestito all’Aston Villa, non si trasferirà in Spagna, al Valencia, bensì resterà in Italia per indossare la maglia della Lazio.

Reina, legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2021, risolverà il suo accordo con il club di Via Aldo Rossi. Secondo il ‘CorSport‘, o il Milan percepirà un minimo indennizzo economico dalla Lazio, oppure riconoscerà una piccola buonuscita a Reina (il cui ingaggio era di 3,5 milioni di euro netti a stagione).

La sostanza, però, non cambierà. Reina andrà alla Lazio e si giocherà il posto da titolare, in Serie A ed in Champions League, con l’albanese Thomas Strakosha. Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, aveva chiesto un uomo spogliatoio che fosse in grado di essere un titolare a tutti gli effetti e sarà accontentato.

Reina si sottoporrà, tra oggi e domani, alle visite mediche con la Lazio e, successivamente, firmerà con i biancocelesti di Claudio Lotito un contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione. C’È UN ALTRO ROSSONERO ORMAI PROSSIMO ALL’ADDIO >>>