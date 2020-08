Calciomercato Lazio – È fatta con Reina, mancano solo le firme

CALCIOMERCATO LAZIO – Si farà, come anticipato già questa mattina. Il prossimo anno Pepe Reina giocherà con la maglietta della Lazio. Secondo Sky, infatti, lo spagnolo classe 1982 ha raggiunto un accordo con i biancocelesti per un biennale da 3,5 milioni di euro annui. Le visite mediche sono previste per l’inizio di questa settimana. Si attendono solo le firme.

Sembrava destinato ad andare al Valencia o tornare in Premier League, ma la Lazio ha accelerato e chiuso. Reina è convinto di potersi giocare una maglia da titolare, soprattutto in Champions League, dove ha più esperienza di tutti gli altri giocatori laziali messi insieme. Al Milan poco o nulla: i rossoneri risparmieranno sull’ingaggio. Anche se stanno provando a chiedere una piccola somma: 650 mila euro. Difficile trattare con Claudio Lotito. Nei prossimi giorni l’annuncio: Reina biancoceleste.

PER LE ULTIME SU IBRA LEGGI QUI >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>