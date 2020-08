CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 24 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola divide praticamente a metà la sua copertina odierna. Tema principale di giornata è il ritorno, preoccupante, del coronavirus anche nel mondo del calcio, con tantissimi nuovi calciatori ed addetti ai lavori trovati positivi al CoVid_19. Tra questi, Siniša Mihajlović, tecnico del Bologna, ed Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina.

A meno di un mese dall’avvio della Serie A 2020-2021, il calcio italiano trema. In alto, sotto la testata, ampio spazio al Bayern Monaco, che, ieri sera, si è laureato Campione d’Europa sconfiggendo 1-0 il PSG nella finale di Champions League 2019-2020. Ha deciso un gol dell’ex juventino Kingsley Coman.

Infine, si parla della situazione in casa Inter: domani incontro decisivo per la permanenza in panchina di Antonio Conte. Qualora saltasse, è pronto al suo posto Massimiliano Allegri.

