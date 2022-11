Calciomercato Milan – Una pretendente in Serie A per Lazetic: le news

Marko Lazetic, attaccante del Milan, piace a diversi club per il calciomercato di gennaio. Ecco chi vorrebbe fare un tentativo per il serbo

Fabio Barera

Nonostante ci siano voci che lo vedrebbero rimanere al Milan anche se finora ha trovato poco spazio, potrebbero esserci delle soluzioni in prestito per Marko Lazetic. L'attaccante serbo per quel poco che è stato impiegato non ha mai lasciato il segno.

In realtà con il Milan Primavera il giovane Lazetic non si sta comportando affatto male. Anche con le giovanili della Serbia sta comunque facendo vedere numeri interessanti. Il Diavolo però ritiene che il classe 2004 sia ancora acerbo per potere calcare palcoscenici importanti come San Siro e reggere il peso dell'attacco sulle proprie spalle.

Milan, Sampdoria nel futuro di Lazetic? — Proprio per questo motivo sembrerebbe che il Milan lo voglia mandare in prestito a farsi le ossa e secondo quanto riferito da Il Secolo XIX la destinazione più probabile potrebbe essere la Sampdoria. Il motivo è molto semplice: il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic lo ha già allenato in passato alla Stella Rossa e ha già espresso parole di elogio nei suoi confronti.