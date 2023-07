Calciomercato Milan – In dubbio il futuro di Lazetic in rossonero

Al Milan ritorna Marko Lazetic dal prestito in Austria. Ora si attendono novità per capire quale sarà il suo destino in questo calciomercato

Dario Bartolucci Lupi

Non è di certo una novità che il Milan sia alla caccia di un nuovo attaccante sul calciomercato e che sta spingendo per chiudere almeno una delle trattative aperte per un nuovo bomber. Ad essere tornato a Milanello è Marko Lazetic che, attualmente, sembra essere al di fuori dei progetti rossoneri del prossimo anno.

Calciomercato Milan, Lazetic: potrebbe partire in prestito — Continua imperterrita a ricerca di un nuovo attaccante per il Milan che si sta muovendo molto sul calciomercato in entrata ed in uscita. Oltre alla trattativa che porterebbe Matteo Gabbia al Frosinone o al Genoa, si discute molto sul destino di Marko Lazetic. L'attaccante serbo è reduce da un'annata allo Sportclub Rheindorf Altach in Austria dove ha raccolto solamente 10 partite a reti bianche.