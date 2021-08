Calciomercato Milan – Laudisa: “Bakayoko, annuncio imminente. Le ultime”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il giornalista Carlo Laudisa dà quasi per fatto l'arrivo in rossonero di Tiemoué Bakayoko

Dopo l'acquisto di Pietro Pellegri, arrivato a Milano poche ore fa, il Milan continua a lavorare per completare la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Con Ismael Bennacer e Franck Kessie che partiranno in Coppa d'Africa a gennaio, i rossoneri sono quasi obbligati a fare qualcosa a centrocampo. In tal senso arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa per Tiemoué Bakayoko.