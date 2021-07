Calciomercato Milan – L’Atalanta fa muro per Pessina: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, era di proprietà del Diavolo fino all'estate 2017

Daniele Triolo

Il Milan, che in questo calciomercato estivo deve acquistare un trequartista, tiene d'occhio anche Matteo Pessina. Il centrocampista offensivo dell'Atalanta e della Nazionale Italiana, classe 1997, era di proprietà del club rossonero, come si ricorderà, fino all'estate 2017.

Quindi, il suo cartellino (che il Diavolo aveva prelevato per 30mila euro dal Monza in fallimento) fu inserito nell'operazione che portò in rossonero Andrea Conti, all'epoca miglior laterale destro del campionato di Serie A. La valutazione di Pessina, all'epoca, fu di poco meno di 2 milioni di euro.

Oggi il suo valore di mercato è più che decuplicato: dopo due ottime stagioni con le maglie di Hellas Verona e della stessa Atalanta, Pessina si sta imponendo con forza anche in Nazionale. Convocato 'last minute' per gli Europei, ha messo a segno due gol importantissimi contro Galles ed Austria. L'ultimo, in particolare, valso la qualificazione degli Azzurri ai quarti.

Il Milan vanta ancora oggi il 50% dei proventi della rivendita del cartellino di Pessina. Tradotto: può acquistarlo dalla 'Dea' a metà prezzo rispetto a quanto verrebbe ceduto ad una terza squadra. Nel caso in cui, però, Pessina arrivasse a toccare le 100 presenze ufficiali in maglia nerazzurra, questo diritto del Diavolo decadrebbe.

In presenza di quest'eventualità (Pessina, finora, ha collezionato 59 gare con l'Atalanta), al Milan spetterebbero soltanto altri 3 milioni di euro. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come nonostante i rossoneri vogliano cercare di riportare Pessina a casa, l'Atalanta non vuole cederlo al Milan in questa sessione di calciomercato.

Il motivo? Meramente tecnico: Gian Piero Gasperini, allenatore nerazzurro, lo ritiene fondamentale per i propri schemi tattici e pensa che possa migliorare ulteriormente.