Milan, la mossa di Galliani: “Soffiamo Pessina all’Inter per 30 mila euro”

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato dell'acquisto di Matteo Pessina per soli 30 mila euro. Il retroscena sullo 'sgarbo' fatto all'Inter raccontato all'evento di apertura della sessione estiva di calciomercato: "Il Monza fallì il 1 luglio 2015. Potevo prenderlo a zero, vennero da me il 30 giugno curatore fallimentare e papà di Pessina e mi dissero che avevano bisogno di 30mila euro per pagare i dipendenti: quindi decidemmo di comprarlo per 30mila euro, anche se il giorno dopo sarebbe potuto arrivare a zero. Però in quel modo lo soffiamo all'Inter".